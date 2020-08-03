«Могут с собой прихватить»: адвокат потерпевшей стороны заявила о страхе перед сестрами Хачатурян

Адвокат потерпевшей стороны в деле об убийстве Михаила Хачатуряна Юлия Нитченко заявила, что боится обвиняемых в совершении преступления сестер Хачатурян.

«Сестры Хачатурян признаны опасными для общества. Откровенно говоря, я очень боюсь находиться в их присутствии. Наверняка мы будем просить, чтобы нам предоставили защиту, так как сестрам грозит максимальный срок для женщин, могут кого-нибудь с собой прихватить», - отметила Нитченко.

Она также рассказала, что потерпевшая сторона положительно относится к рассмотрению дела судом присяжных. По ее словам, это убережет процесс от «вбрасываемых фейков».

Убийство Михаила Хачатуряна произошло в июле 2018 года, на теле мужчины обнаружены многочисленные колото-резаные ранения. По подозрению в убийстве задержали трех его дочерей.

Ранее суд запретил двоим старшим сестрам участвовать в публичных массовых мероприятиях. Дело младшей будет рассмотрено 5 августа.