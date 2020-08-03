Путин поручил выделить средства для решения проблемы в Усолье-Сибирском

Президент России Владимир Путин поручил выделить бюджетные средства на решение экологической проблемы в городе Усолье-Сибирское. Срок, который определил для выполнения поставленной задачи глава государства - 31 августа.

Решить ее предстоит совместными усилиями правительства России и правительства Иркутской области. В частности, необходимо будет помимо финансирования решить вопрос передачи подвергшихся загрязнению земель и недвижимости городского округа в ведение Иркутской области.

Путин также поручил РЖД и научные и общественные организации подготовили предложения по охране окружающей среды.

Напомним, закрытое ранее уральское предприятие химической промышленности стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживает 76,8 тысяч человек. Режим ЧС там действует с октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ.