Двое подростков разбились на мопеде в Воронежской области
Мопед столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115 на 105-м километре трассы М-4.
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Двое подростков 12 и 13 лет погибли в результате страшной аварии в Новохоперском районе Воронежской области.
По информации регионального ГУ МВД, трагедия произошла на 105-м километре трассы М-4. Мопед, на котором ехали дети, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115.
Тринадцатилетний водитель мопеда скончался в машине скорой помощи. Его 12-летний пассажир умер в больнице.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.