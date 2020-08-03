Суд арестовал владельца турбазы на Алтае, где погибла семья с детьми

На Алтае арестовали владельца туристической базы, на которой погибла семья из четырех человек. Мужчина заключен под стражу решением суда.

Как сообщает региональный СУСК РФ, мера пресечения была избрана по ходатайству следователя, ведущего дело. Напомним, двое супругов и двое их детей прибыли на турбазу «Глобус» 26 июля. Через несколько дней их тела обнаружили в номере гостиницы.

«Он (владелец турбазы. - Прим. ред.) обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса России (“Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц”)», - говорится в сообщении СКР.

Людей обнаружили в день выселения: дверь в их жилище никто не открывал, на стук реакции не было, и администрация турбазы проникла внутрь самостоятельно.