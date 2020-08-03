ЕГЭ в 2020 году на 400 баллов сдали два человека

Два человека сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, 300 баллов за экзамены в этом году получили 26 россиян, а 200 - 533. При этом Музаев отметил, что в целом экзамены выпускники сдали «как обычно», не хуже, чем в предыдущие года.

Он добавил, что объективность результатов ЕГЭ не вызывает вопросов, никаких манипуляций не зафиксировано. При этом число нарушителей по сравнению с 2019 годом снизилось на 30%, с экзаменов удалили 850 человек, в основном - за использование мобильных телефонов и шпаргалок, передает ТАСС слова Музаева.