ЕГЭ в 2020 году на 400 баллов сдали два человека
Музаев отметил, что в целом экзамены выпускники сдали «как обычно», не хуже, чем в предыдущие года.
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Два человека сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
По его словам, 300 баллов за экзамены в этом году получили 26 россиян, а 200 - 533. При этом Музаев отметил, что в целом экзамены выпускники сдали «как обычно», не хуже, чем в предыдущие года.
Он добавил, что объективность результатов ЕГЭ не вызывает вопросов, никаких манипуляций не зафиксировано. При этом число нарушителей по сравнению с 2019 годом снизилось на 30%, с экзаменов удалили 850 человек, в основном - за использование мобильных телефонов и шпаргалок, передает ТАСС слова Музаева.