В Киеве мужчина угрожает взорвать бомбу в бизнес-центре

В Киеве в бизнес-центре «Леонардо» неизвестный мужчина захватил заложников и угрожает взорвать здание. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.



По его словам, в полицию позвонила одна из сотрудниц банка и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина, у которого в рюкзаке якобы находится бомба, и попросил вызвать полицию.

«Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию», - уточнил Геращенко на своей странице в Facebook.

На данный момент в действие была введена специальная полицейская операция «Гром».

Сотрудники правоохранительных органов начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться.