В Киеве мужчина угрожает взорвать бомбу в бизнес-центре
На данный момент сотрудники правоохранительных органов начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться.
© Видео: Instagram © Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
В Киеве в бизнес-центре «Леонардо» неизвестный мужчина захватил заложников и угрожает взорвать здание. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По его словам, в полицию позвонила одна из сотрудниц банка и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина, у которого в рюкзаке якобы находится бомба, и попросил вызвать полицию.
«Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию», - уточнил Геращенко на своей странице в Facebook.
На данный момент в действие была введена специальная полицейская операция «Гром».
Сотрудники правоохранительных органов начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться.