Медленный убийца: эксперты доказали связь между трансжирами и появлением рака

В ходе исследования при поддержке Всемирного фонда исследований рака ученые выяснили, что трансжиры могут увеличить развитие рака яичников на 34%.

Данное утверждение было сделано на основании наблюдений с 1992 по 2000 год. Всего в исследовании участвовали 521 330 человек из 10 европейских стран.

Также в ходе исследования специалисты обнаружили связь онкологии как с продуктами, богатыми трансжирами, так и с содержанием в крови эллаговой кислоты, которая образуется при их переваривании в кишечнике, - чем выше ее уровень в крови, тем выше риск развития рака.

«Потребление трансжиров в объеме, превышающем 1% от общей дневной калорийности, значительно повышает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а более двух граммов трансжиров в день увеличивает риск рака груди и яичников», - считает один из авторов работы Вероника Чавес. По мнению ученых, полученных результаты являются важным поводом для срочного ограничения использование трансжиров на законодательном уровне, пишет aif.ru.

В то же время Всемирная организация здравоохранения к 2023 году предлагает полностью отказаться от трансжиров в пищевых продуктах и перейти на более полезные для здоровья жиры.