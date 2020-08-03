Росавиация одобрила новые субсидии аэропортам и авиакомпаниям

Росавиация одобрила субсидии российским авиакомпаниям и аэропортам за потери из-за ситуации с коронавирусом на сумму 11,7 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства.

«Принято положительное решение о предоставлении субсидий по 78 заявкам на сумму 11,7 млрд рублей. Авиакомпании получили субсидии на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по июнь», - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркнуто, что с 14 мая в Росавиацию поступило 108 заявок от большинства российских авиакомпаний, осуществляющих пассажирские перевозки.

От аэропортов было получено 257 заявок, из которых было одобрено 152. Общая сумма выплат составит 4,7 млрд рублей.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции и прекращением международных перевозок объем пассажиропотока упал апреле и мае более чем в десять раз по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. На внутренних авиалиниях в июне текущего года было перевезено 1,7 млн человек против 4,6 млн в прошлом году, а на международных линиях - 52 593 пассажира против 4,9 млн в прошлом году. Впервые в современной истории России группа компаний аэрофлот потеряла лидерство по числу перевезенных пассажиров, уступив S7.

В мае «Аэрофлот» получил поддержку от государства в размере 7,89 млрд рублей. Это самая большая поддержка со стороны государства, выделенная российским авиакомпаниям. Всего на поддержку всех российских авиакомпаний в мае было выделено 23,4 млрд рублей.