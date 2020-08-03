Два мостовых крана упали в Набережных Челнах
В результате инцидента травмы позвоночника получили два машиниста. Они госпитализированы в городскую больницу.
© Фото: Прокуратура республики Татарстан
В городе Набережные Челны на предприятии «ТЭМПО» ночью 2 августа упали два мостовых крана.
В результате инцидента травмы позвоночника получили два машиниста. Они госпитализированы в городскую больницу.
Как сообщили в прокуратуре Набережных Челнов, проводится проверка с привлечением специалистов Ростехнадзора. На место происшествия выезжал прокурор города Дмитрий Ерпелев.