NASA показало видео подъема Crew Dragon из Мексиканского залива
По сообщению агентства, на борту находятся астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.
© Видео: NASA, Twitter © Фото: NASA, Twitter
Американское агентство NASA показало видео подъема на борт судна космического корабля Crew Dragon, успешно приводнившегося в Мексиканском заливе.
На кадрах видно, как специальное судно при помощи крана достает Crew Dragon из воды. Соответствующее видео NASA выложило на своей странице в Twitter. По сообщению агентства, на борту находятся астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.
Корабль приводнился в Мексиканском заливе в 21.48 по Москве 2 августа. Данное событие стало первой посадкой американского пилотируемого корабля с 1975 года после завершения программы «Аполлон».
С успехом миссии NASA поздравил глава создавшей Crew Dragon компании SpaceX Илон Маск. Он заявил, что «Америка вернулась».