Стартовали работы по ремонту участка Тверской улицы в Москве

В центре столице начались работы по ремонту дороги на участке Тверской улицы, проходящем на 1,3 километра от Моховой до Настасьинского переулка.

На указанной территории в течение ближайшего времени (до 00.00 4 августа) будет производиться замена асфальтобетонного покрытия. В связи с осуществлением работ движение на части улицы было полностью перекрыто для транспорта.

В пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы обратили внимание автомобилистов на временные ограничения и призвали предусмотрительно планировать свой маршрут.

Часть дорожного покрытия будет заменена с применением быстрой эффективной технологии бесшовной укладки «единым ковром», существенно сокращающей длительность процесса ремонтных работ и обеспечивающей высокую длительность эксплуатации.