Армия Израиля заявила о предотвращении подрыва на границе с Сирией
В армии Израиля утверждают, что боевики пытались заложить взрывчатку.
© Фото: Mohammed Dahman, Globallookpress
В армии Израиля заявили, что предотвратили попытку террористов заложить взрывчатку у границы с Сирией.
«Мы только что предотвратили попытку со стороны 4 террористов установить взрывчатку возле пограничного ограждения между Израилем и Сирией», - цитирует РИА Новости сообщение израильских военных, опубликованное в Twitter.
Отмечается, что израильские войска и самолеты открыли огонь по данному отряду боевиков.
В Сирии пока данные сообщения не комментируют.