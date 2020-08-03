В мире выявлено почти 18,2 миллионов случаев заражения COVID-19

В настоящее время с момента регистрации первых случаев заражения коронавирусная инфекция была подтверждена практически у 18,2 миллионов человек по всему миру.

Среди них 691 730 пациентов скончались, а 11 421 304 успешно выздоровели после перенесенного заболевания.

Согласно данным сайта Worldometers, активными на сегодня считаются 6 081 595 случаев заражения. Среди всех зараженных 65 911 человек переносят COVID-19, находясь в тяжелом состоянии.

Ранее в Роспотребнадзоре указали, что ситуация с распространением коронавируса на территории России стабилизируется или демонстрирует снижение заболеваемости в 80 регионах страны.