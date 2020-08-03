Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых российских звезд

Опубликован рейтинг звезд отечественного шоу-бизнеса с самым высоким доходом. Возглавил его эпатажный музыкант Сергей Шнуров - за год он заработал 8,8 миллиона долларов. Вслед за ним в первую тройку вошли также музыканты Егор Крид и Дима Билан, 6,9 и 6,8 миллионов долларов соответственно.

Средняя цена частного концерта Шнурова и его группы «Ленинград» составляет 150 тысяч долларов. В то же время, в среде его обеспеченных заказчиков некоторое время говорили и о цифре в 300 тысяч долларов за корпоратив.

Отмечается, что доходы участников нового рейтинга могли бы быть еще выше, примерно на 12,5%, но пандемия коронавирусной инфекции и запрет массовых мероприятий внесли свои коррективы в их бюджеты. Таким образом, суммы доходов указаны за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года. Об этом сообщает Forbes.

Ранее Шнуров дал свои рекомендации по способу пережить самоизоляцию. По его словам, во время вынужденного «отпуска» стоит заняться самообразованием и «посмотреть на жизнь немного сбоку».