Конфликт дачников в Ленинградской области закончился стрельбой

В ходе словесного конфликта между соседями в садоводстве «Приморский» города Сосновый Бор один из мужчин произвел выстрел из травматического оружия, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В Сосновом Бору проводится проверка по факту конфликта со стрельбой между двумя дачниками», - уточняется в сообщении.

Уточняется, что об инциденте, произошедшем в воскресенье, 2 августа, заявил потерпевший 54-летний предприниматель. Стрелявшим оказался 62-летний инженер одного из местных предприятий.

На данный момент оружие у мужчины было изъято, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



В свою очередь, потерпевший зафиксировал травмы в больнице, после чего был направлен на амбулаторное лечение.