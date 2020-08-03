Двум старшим сестрам Хачатурян суд запретил участвовать в публичных массовых мероприятиях

Мосгорсуд запретил двум старшим сестрам Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца, участвовать в публичных массовых мероприятиях, а также продлил им меру пресечения.

Убийство Михаила Хачатуряна произошло в июле 2018 года, на теле мужчины обнаружены многочисленные колото-резаные ранения. По подозрению в убийстве задержали трех его дочерей. В сентябре того же года девушек освободили из-под стражи, а меру пресечения изменили на запрет определенных действий.

«Меру пресечения в виде запрета определенных действий девушкам продлили. Кроме того, суд дополнительно запретил им участие в публичных массовых мероприятиях», - рассказал один из адвокатов сестер Алексей Липцер.

Ранее сообщалось, что старших сестер Хачатурян будут судить присяжные. Дело младшей суд рассмотрит 5 августа, но тюремное заключение ей не грозит - в момент преступления, как было установлено, она была невменяемой.