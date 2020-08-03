Найден способ «обезвредить» неприятные воспоминания

Ученые из Университета Болоньи в Италии нашли способ «обезвреживания» неприятных воспоминаний, при котором те больше не будут вызывать страх.

В ходе эксперимента, в котором участвовали около сотни добровольцев, испытуемым при помощи комбинаций изображений создали страшные, неприятные воспоминания. На следующий день у некоторых из них снова вызвали данное воспоминание, после чего подвергли так называемой транскраниальной магнитной стимуляция (ТМС) коры головного мозга при помощи непродолжительных магнитных импульсов.

Через день у испытуемых снова вызвали страшное воспоминание, но те на него почти никак не реагировали. Ученые отметили, что люди хорошо запомнили картинки, но после стимуляции негативная эмоциональная окраска воспоминания почти сошла на нет, передает Science Direct.