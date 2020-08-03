Ученые раскрыли механизм влияния COVID-19 на организм человека

В ходе исследования ученые из Соединенных Штатов пришли к выводу, что чрезмерные усилия иммунитета человека подавить коронавирус нового типа приводят к тяжелому течению заболевания.

По словам специалистов, COVID-19 провоцирует мощную иммунную реакцию специально с целью ослабить организм. В результате чего она неправильно воспринимает угрозу и активизирует все резервы.

«Данная специфика вируса в совокупности с возможностью проникать в организм с помощью белковых шипов и сделали коронавирус настолько опасным для человека, что он смог спровоцировать глобальную пандемию», - пишет «МедикФорум» со ссылкой на работу исследователей университета Сан-Франциско.

Также ученые подчеркнули, что до появления COVID-19 ни одна из инфекций не была способна на подобное.