«Ъ»: данные почти миллиона российских водителей выставили на продажу в Сети

Хакеры выставили на продажу в Сети личные данные примерно одного миллиона водителей Москвы и Подмосковья.

В частности, за 1 500 долларов неизвестные предлагают приобрести контактную информацию не только о транспортном средстве, но и его владельце: фамилия, имя и отчество, дата рождения, телефон, государственный регистрационный знак автомобиля, марка, модель, год выпуска, VIN-код, а также серия и номер свидетельства о регистрации и паспорт транспортного средства (ПТС).

Уточняется, что архив с базой данных водителей был опубликован на одном из форумов 24 июля.

«24 июля выставлен на продажу архив с базой данных автомобилистов. В нем содержатся файлы Excel в целом примерно на 1 млн строк с личными данными водителей по Москве и Московской области, актуальными на конец 2019 года», - пишет «Коммерсантъ».

По предположениям основателя компании DeviceLock Ашота Оганесяна, информацию в Сети мог опубликовать инсайдер одной из крупных страховых компаний.