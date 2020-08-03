Военные врачи завершили борьбу с коронавирусом в Туве

Врачи полевого госпиталя, развернутого в городе Кызыл Республики Тува, завершили оказание медицинской помощи местным жителям в борьбе с коронавирусом. Об этом пишет «Красная Звезда» со ссылкой на Минобороны России.

Мобильный госпиталь оперативно перебросили в Туву на самолетах Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ из Челябинской области. Всего было доставлено 108 военнослужащих и 65 тонн медицинского имущества и материальных средств. В начале июля врачи приступили к работе.

Всего в стационаре госпиталя вылечились от коронавируса более 100 человек, около 1110 человек прошли тестирование на COVID-19. Помощь местным жителям оказывали 77 врачей и младших медицинских специалистов Центрального военного округа.