Владельцу турбазы на Алтае предъявлено обвинение в гибели семьи туристов

Сотрудники Следственного комитета России предъявили обвинение владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском районе Алтайского края, где погибла семья из четырех человек.

«Предъявлено обвинение владельцу туристической базы "Глобус" в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц"», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

По информации следствия, в ночь на 27 июля из-за отключения электроснабжения владелец базы распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы обеспечить работоспособность насосной станции и всей системы водоснабжения.

В ходе проведенного эксперимента работа генератора стала причиной образования окиси углерода в воздухе в номерах на втором этаже корпуса, где проживали погибшие.

«Согласно предварительной судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти людей явилось отравление окисью углерода», - добавила Рязанцева.

О гибели четырех человек, в том числе детей 12 и 16 лет, стало известно после вскрытия номера турбазы. В день выезда дверь в их комнату никто не открывал, на стук реакции не было, после чего администрация зашла внутрь самостоятельно.

На данный момент сотрудники СК выясняют обстоятельства произошедшего. Следствие готовит ходатайство в суд о заключении обвиняемого под стражу.