Фургал отказался от основного адвоката
Кожемякин был основным адвокатом Фургала.
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Находящийся под следствием бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал расторг соглашение с адвокатом Борисом Кожемякиным.
Свое решение он не объяснил. Отмечается, что Кожемякин был основным адвокатом Фургала. При этом у бывшего губернатора остались еще два защитника.
«Соглашение было расторгнуто 30 июля. Причины и мотивы этого решения мне неизвестны», - передает слова Кожемякина РИА Новости.
Сергей Фургал был задержан 9 июля. Он подозревается в причастности к убийствам бизнесменов в составе преступного сообществе в начале 2000-х.