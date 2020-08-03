Фургал отказался от основного адвоката

Находящийся под следствием бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал расторг соглашение с адвокатом Борисом Кожемякиным.

Свое решение он не объяснил. Отмечается, что Кожемякин был основным адвокатом Фургала. При этом у бывшего губернатора остались еще два защитника.

«Соглашение было расторгнуто 30 июля. Причины и мотивы этого решения мне неизвестны», - передает слова Кожемякина РИА Новости.

Сергей Фургал был задержан 9 июля. Он подозревается в причастности к убийствам бизнесменов в составе преступного сообществе в начале 2000-х.