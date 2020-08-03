Метеор пролетел над Новосибирском: видео

Над Новосибирском пролетел метеор. Небесное тело попало на авторегистратор случайного очевидца.

На кадрах видно, как в ночном небе вспыхивает небольшой метеор. Вспышку видели сразу в нескольких сибирских городах, в том числе над Куйбышевом и Барнаулом. Видео опубликовано в социальных сетях.

Ранее метеорит упал на Канарских островах. Большая часть космического тела, приблизившегося к Земле, не достигла поверхности планеты, однако отдельные его обломки, согласно данным ученых, должны были оказаться на севере острова Тенерифе.