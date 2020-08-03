Первоначальный взнос по льготной ипотеке снижен до 15%

Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России снижен на 15%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«…Сделаем следующий шаг: снизим размер первоначального взноса с 20 до 15 процентов, соответствующее постановление подписано», - сообщил Мишустин, говоря о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.

По его словам, это позволит «вовлечь в программу тех заемщиков, которые не успевали накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года».

По мнению Мишустина, данная программа стала одним из самых успешных инструментов поддержки и покупателей недвижимости, и строительной индустрии в период борьбы с коронавирусом.

Он напомнил, что максимальный уровень займа был увеличен с трех до шести миллионов рублей, а для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - до 12 миллионов.

По его словам, взять ипотеку с первоначальным взносом в 15 процентов смогут также участники еще двух программ: льготной ипотеке для семей с детьми и дальневосточной ипотеке.