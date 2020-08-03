Правительство России расширит перечень стратегически значимых лекарств

В понедельник, 3 августа, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России, расширят более чем в три раза.

Уточняется, что новый список будет состоять из 215 препаратов, в числе которых лекарства для лечения орфанных и социально значимых заболеваний.

«Наша задача - обеспечить доступность современных, эффективных и востребованных препаратов. Это напрямую влияет на здоровье и жизнь людей», - добавил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

В принятом в 2010 году списке стратегически значимых лекарств было только 57 наименований. По словам премьера, за эти десять лет документ ни разу не менялся.