Драка и суматоха: англичане устроили дебош в самолете из-за требования надеть маску

Двое английских туристов, находившихся предположительно в нетрезвом состоянии, устроили дебош в самолете, направлявшемся по маршруту Амстердам - Ибица, из-за требования надеть маску. Видео инцидента попало в Сеть.

На кадрах видно, как мужчины без масок машут руками, пытаясь «отбиться» от стюардов и пилота. В конце концов дебоширов удалось скрутить и успокоить.

Инцидент произошел на борту Boeing 737, вылетевшем из столицы Нидерландов на испанский курорт. Как пишет The Independent, мужчины, помимо отказа использовать необходимые средства защиты от коронавируса, «беспокоили других пассажиров физически и устно». По прибытии на Ибицу англичане были переданы в руки испанской полиции.