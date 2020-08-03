Илон Маск раскрыл детали о разработке мозговых чипов

Предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что мозговые чипы, над созданием которых работает его стартап Neuralink, позволят людям слышать звуки, которые ранее были за пределами привычных частот.



По его слова, конечная цель технологии чипов заключается в том, чтобы наладить прямую связь между мозгом и компьютером.

«Мозговые чипы смогут помочь восстановить движение человеку с поврежденным спинным мозгом, а также позволят транслировать музыку прямо в мозг или регулировать уровень гормонов», - пишет The Independent.

Помимо этого, с помощью данного чипа человек сможет снять тревогу или сконцентрироваться на размышлениях.

Впервые о способе прямого подключения человеческого мозга к компьютеру Маск сообщил летом 2019 года. По словам предпринимателя данной системой можно будет управлять с помощью смартфона.