СКР возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы войны

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ («Геноцид») после обнаружения в Псковской области места захоронения убитых в войну мирных жителей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В поселке Моглино, где располагался в годы Великой Отечественной войны концлагерь, были найдены останки 46 человек, которые были убиты выстрелом в голову. Среди погибших - девять женщин.

С помощью архивных источников следователи выяснили, что в годы оккупации в Моглинском концлагере было уничтожено более 3000 человек. Массовые расстрелы фашисты проводили в окрестностях многих населенных пунктов, в том числе деревни Глоты.

Сейчас СКР совместно с Минобороны продолжают извлекать останки людей в районе поселка Моглино, а также проводят поисково-разведывательные мероприятия в районе поселка Глоты.