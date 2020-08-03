«Управляющий» погодой: синоптики рассказали о «несущем» жару антициклоне

Как на европейской, так и на азиатской территории России ожидается скорое увеличение температуры. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, изменение режима погоды связано с формированием антициклона, который будет «управлять» погодой практически над всей территорией европейской России.

«И это приносит плоды уже сегодня: в центре европейской России 21-23 градуса выше нуля. А с завтрашнего дня температурный фон будет уже 25-26 градусов. А на севере и северо-востоке температура может быть даже несколько выше: 25-27 градусов», - отметил специалист.

По его словам, жарко будет и на азиатской территории страны: ожидается температура в 23-28 градусов выше нуля, в некоторых регионах - до 29 градусов, что превышает норму в среднем на 8-10 градусов.