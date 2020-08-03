Асмус пошутила о женитьбе Харламова

Актриса Кристина Асмус ответила в своем профиле в соцсети на вопрос поклонника о возможной грядущей новой свадьбе бывшего супруга артистки юмориста Гарика Харламова. Асмус предпочла отшутиться в ответ на вопрос, правда ли, что он вновь женится в январе.

«Да, я подружка невесты», - написала актриса в своем Instagram.

© asmuskristina, Instagram

Напомним, комик и актриса объявили о своем разводе 22 июня. Несколько дней после этого многие почитатели звездной пары не верили в расставание супругов. Позже Асмус прокомментировала новость, отметив, что это не фейк и не пиар, а развитие мысли, возникшей еще до ее съемок в откровенной сцене фильма «Текст», которую и называли причиной расставания артистов.