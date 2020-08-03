Мантуров рассказал о работах по внедрению 6G в РФ

В России рассматривают возможность внедрения сети 6G, однако эти планы пока находятся на начальном этапе, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, на данный момент необходимо развивать сеть 5G, а по сетям шестого поколения речь идет о научно-исследовательских работах.

«По 5G имеется полное понимание, мы ждем от Минкомсвязи окончательно принятых решений для того, чтобы мы могли запускать свои инвестиционные проекты», - сказал Мантуров.

Министр добавил, что российским компаниям потребуется от года до трех лет для создания отечественных решений для сетей 5G, пишет ТАСС.