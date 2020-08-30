В МВД уточнили причину ДТП с участием пассажирского автобуса в Дагестане
В результате аварии пострадали более десяти человек, находившихся в пассажирском транспортном средстве.
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
Причиной ДТП с участием автобуса, ехавшего из Махачкалы в Москву, стало оторвавшееся от «КамАЗа» колесо, которое влетело в пассажирское транспортное средство. Об этом рассказали в МВД по республике Дагестан.
«В рейсовый автобус попало колесо, оторвавшееся от ехавшей навстречу автомашины "КамАЗ". В результате автобус выехал с дороги и опрокинулся», - сообщили в ведомстве.
В результате инцидента, произошедшего в Тарумовском районе Дагестана, пострадали 11 человек. Все они доставлены в больницу. Один из пассажиров опрокинувшегося автобуса находится в тяжелом состоянии.