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«Заигрались»: юрист оценил работу адвокатов в деле Ефремова

Ян Брацкий
09:35 30.08.2020
Знаменитый юрист призвал своих коллег не превращать слушания в детектив, отметив простоту обстоятельств дела.
«Заигрались»: юрист оценил работу адвокатов в деле Ефремова
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Адвокат Сергей Гроза остался недоволен работой своих коллег по уголовному делу о смертельном ДТП в центре столицы с участием актера Михаила Ефремова.

По его мнению, защитники самого фигуранта и семьи погибшего Сергея Захарова причинили много зла участникам процесса. По словам Грозы, они продолжают втягивать в разбирательство новые лица, многие из которых никак не связаны с происшествием.

Знаменитый юрист уверен, что его коллеги в этом случае просто «заигрались».

«Я прошу коллег остановиться. Обстоятельства ДТП просты, не нужно делать из них мистический детектив. Оставьте это для кинематографа», - приводит «Собеседник» слова Грозы.

ДТП с участием известного актера произошло в начале июня на Садовом кольце. По версии следствия, Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и протаранил другой автомобиль, водитель которого скончался в реанимации. Ефремов был задержан на месте ЧП и помещен под домашний арест.

Расследование уголовного дела затянулось, несколько раз слушания откладывались из-за плохого самочувствия ответчика. Однажды его госпитализировали прямо из зала суда с подозрением на инсульт. В случае, если суд признает Михаила Ефремова виновным в трагедии, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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