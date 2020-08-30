Россиянам пообещали аномально теплую погоду в начале сентября

Начало осени будет теплым на всей территории России. Это следует из карты прогноза средней температуры по стране, размещенной на сайте Гидрометцентра РФ.

На карте все территория РФ окрашена в розовый цвет. Это означает, что температурные значения будут около и выше нормы.

Превышение нормы на четыре градуса в ближайшую декаду синоптики ожидают в Москве, Подмосковье, на юге европейской части России, а также на юге Восточной Сибири: к западу от Красноярска, на юге Якутии и в районе озера Байкал. Жарко будет и в азиатской части России.

По данным Гидрометцентра, средняя температура в Московском регионе в ближайшую декаду будет 16 градусов, на юге европейской части России - от 20 до 24 градусов, на юге Восточной Сибири - около 12.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в последний день лета воздух в Москве прогреется до 30 градусов. Первого сентября, по его словам, температура немного снизится, однако холодной такую погоду назвать будет нельзя - до 25 градусов выше нуля, без осадков.