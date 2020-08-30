Уничтожение истории: в Канаде митингующие снесли памятник первому премьер-министру страны

Участники акции в поддержку прекращения финансирования полиции, проходившей в Монреале, снесли памятник первому премьер-министру Канады Джону Александру Макдоналду. Об этом сообщает местный телеканал CBC.

В результате падения с постамента статуя лишилась головы. В то же время в материале отмечается, что сама демонстрация была мирной и многие ее участники крайне удивились сносом монумента.

По информации телеканала, вандалы объяснили инцидент онлайн-петицией с призывом демонтировать памятник, которую, по их словам, подписали 46 тысяч человек, однако их требования власти города не услышали. Активисты обвиняют Макдоналда в якобы расизме и геноциде коренных народов Северной Америки.

Мэр Монреаля и премьер провинции уже осудили выходку участников митинга.