Врач-дерматовенеролог рассказала о полезных свойствах бороды и усов

Борода обладает рядом полезными для кожи свойств и даже может предотвращать развитие онкологических заболеваний. С таким заявлением выступила врач-дерматовенеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Козлова.

По ее мнению, растительность на лице способствует сохранению естественных масел в коже, что обеспечивает ей хорошую увлажненность.

«Борода и любая другая растительность на коже лица надежно защищает кожу от прямого попадания ультрафиолета, а это отличный способ защиты от онкологии», - приводит «АиФ» слова Козловой.

Носители бороды и усов, по ее словам, реже страдают и от аллергических реакций, поскольку волосы выступают естественным фильтром от различных раздражителей, попадающих в нос из внешней среды. Среди них пыльца и бытовая пыль.

В холодную погоду пышная борода согревает своего владельца и не позволяет коже лица переохлаждаться, добавила Козлова.

«Растительность на лице обеспечивает фильтрацию воздуха, а это способствует сохранению здоровья зубов и десен», - уверена она.

Чем меньше мужчина раздражает кожу лица лезвием бритвы, тем меньше шансов увидеть на щеках проявление угревой сыпи, напоминает врач. Для сохранения полезных свойств растительности, специалисты рекомендуют правильно ухаживать за бородой, регулярно мыть ее и постригать.