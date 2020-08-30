Трамп подтвердил намерение сократить численность армии США в Ираке

Президент США Дональд Трамп подтвердил планы официального Вашингтона по выводу значительной части подразделений американской армии из Ирака. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

«США планируют сократить военное присутствие в Ираке», - написал президент Трамп.

В дополнение к своему посту, Трамп прикрепил материалы, опубликованные ранее на сайте телеканала One America News Network (OANN). В них сообщается, что США намерены сократить численность своих подразделений в Ираке с 5,2 тысяч до 3,5 тысяч человек.

Дональд Трамп не стал подтверждать правдивость приведенных данных, но и не опроверг их.

Значительная часть военнослужащих США уже покинули Ирак, сообщил Трамп. По его мнению, американская армия не должна присутствовать на Ближнем Востоке, так как необходимо защищать жизненно важные интересы внутри самих США.