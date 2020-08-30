Солнце, воздух и вода: каким будет сентябрь на российских курортах

Приход сентября никак не скажется на погоде в российских курортных городах, где по-прежнему будет по летнему тепло. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Гости Крыма продолжат загорать, ведь воздух на побережье российского полуострова прогреется до 26-29 градусов. Температура воды составит 24-25 градусов.

«На Черноморском побережье температура воды еще чуть повыше - 26 градусов», - приводят «Известия» слова Вильфанда.

По словам научного руководителя российского Гидрометцентра, бархатный сезон на российских курортах продлится до начала октября, что дольше обычного на десять дней.