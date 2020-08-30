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Солнце, воздух и вода: каким будет сентябрь на российских курортах

Ян Брацкий
07:02 30.08.2020
Бархатный сезон на российских курортах продлится до начала октября.
Солнце, воздух и вода: каким будет сентябрь на российских курортах
© Фото: Steve Bidmead, Pixabay

Приход сентября никак не скажется на погоде в российских курортных городах, где по-прежнему будет по летнему тепло. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Гости Крыма продолжат загорать, ведь воздух на побережье российского полуострова прогреется до 26-29 градусов. Температура воды составит 24-25 градусов.

«На Черноморском побережье температура воды еще чуть повыше - 26 градусов», - приводят «Известия» слова Вильфанда.

По словам научного руководителя российского Гидрометцентра, бархатный сезон на российских курортах продлится до начала октября, что дольше обычного на десять дней.

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