«Он лежал, тяжело дышал»: жена Андреева рассказала о последних днях жизни актера

Народный артист СССР Владимир Андреев в последние дни своей жизни чувствовал себя не очень хорошо, в частности, он страдал от ишемической болезни сердца. Об этом рассказала его супруга - актриса Наталья Селезнева.

По словам женщины, Андреев умер в ее отсутствие, так как накануне она уезжала в Москву, чтобы купить шланг для стиральной машинки.

«Знаете, я чувствовала, что что-то случится. Он лежал, тяжело дышал, врачи приходили. Я думала, все быстро сделаю и вернусь, но… Позвонила женщина, которая живет у нас на даче уже 14 лет, и сообщила, что Володи больше нет», - приводит «МК» слова Натальи Селезневой.

Российский актер, театральный режиссер и президент Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, Владимир Андреев ушел из жизни в субботу, 29 августа.

Артист родился 27 августа 1930 года в Москве. С 1990 года он работал в театре Ермоловой художественным руководителем. Кроме того, Андреев преподавал в ГИТИСе. Наиболее яркие фильмы с его участием - «Ночной патруль», «Жестокость», «Сказка о царе Салтане», «Джамайка», «Ультиматум».