Летопись героев: в Самаре открыли аллею маршалов

В Самаре торжественно открыли аллею маршалов Советского Союза. На гранитные стелы нанесены их имена, годы жизни и описание боевых заслуг.

Участники торжественной церемонии возложили к стелам цветы, а представители патриотического движения «Юнармия» заступили в почетный караул.

«У меня отец военный - сын маршала. Он всю жизнь служил на Украине и мы жили там же. К дедушке я приезжал только на каникулы. Видел его я не часто, но в памяти у меня он остался. Он был спокойный и вдумчивый и совсем не похож на командиров, которые с шашкой наголо кидались. Он был другой», - рассказал внук Маршала Советского Союза Василия Даниловича Соколовского Сергей Соколовский.