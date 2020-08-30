Оторванное колесо: 11 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Дагестане

В Тарумовском районе Дагестана произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате происшествия пострадали 11 человек. Об этом сообщили в региональном МВД РФ.

Известно, что автобус ехал с людьми из Махачкалы в Москву. Примерно 02.30 у транспортного средства отлетело колесо, в результате чего автобус опрокинулся.

«Из 45 пассажиров пострадали 11 человек. Они доставлены в больницу, погибших нет», - приводит ТАСС слова сообщения.

На месте происшествия работают экстренные службы, за остальными пассажирами выехал другой автобус. Расследуются все обстоятельства инцидента.