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Оторванное колесо: 11 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Дагестане

Тамара Астапенкова
05:08 30.08.2020
Автобус ехал с людьми из Махачкалы в Москву, в салоне находились 45 пассажиров.
Оторванное колесо: 11 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Дагестане
© Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress

В Тарумовском районе Дагестана произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате происшествия пострадали 11 человек. Об этом сообщили в региональном МВД РФ.

Известно, что автобус ехал с людьми из Махачкалы в Москву. Примерно 02.30 у транспортного средства отлетело колесо, в результате чего автобус опрокинулся.

«Из 45 пассажиров пострадали 11 человек. Они доставлены в больницу, погибших нет», - приводит ТАСС слова сообщения.

На месте происшествия работают экстренные службы, за остальными пассажирами выехал другой автобус. Расследуются все обстоятельства инцидента.

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