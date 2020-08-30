Трамп собирается посетить город Кеноша после массовых беспорядков

Дональд Трамп задумывается о поездке в город Кеноша, расположенный в штате Висконсин, где прошли массовые протесты после очередного скандала с полицейским. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Возможно да», - ответил Трамп на вопрос, намерен ли он посетить Кеноша.



По информации агентства, президент США может приехать в Кеношу во вторник. Он намерен встретиться с полицейскими и оценить ущерб, который был причинен городу во время протестов.

Напомним, что массовые протесты начались в Кеноша после того, как 23 августа полицейский выстрелил в спину темнокожему Джейкобу Блейку. Успокоить местных жителей смогли только после ввода в город подразделений Национальной гвардии штата. Сам Блейк находиться в больницы, мужчину парализовало ниже пояса.