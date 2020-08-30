Мину времен ВОВ обнаружили на украинском пляже
Часть побережья после обнаружения мины оцепили, а туристов эвакуировали из опасной зоны.
© Фото: Настоящая Одесса vk
На курорте в городе Черноморск Одесской области обнаружили мину времен Великой Отечественной войны. На снаряд случайно наткнулись водолазы во время тренировочного погружения, сообщает «РБК-Украина».
По данным издания, в этот момент пляж был переполнен отдыхающими. Часть побережья после обнаружения мины оцепили, а туристов эвакуировали из опасной зоны.
Снаряд благополучно вынули из воды, и саперы увезли его для обезвреживания.
Ранее снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на строительной площадке в Москве.