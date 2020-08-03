Аэропорт Ростова-на-Дону возобновляет международные рейсы

В Ростове-на-Дону вновь откроет международное авиасообщение аэропорт Платов. Начиная с 3 июля, стартуют регулярные рейсы в Турцию. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба аэропорта.

Первым рейсом, который состоится уже в 03:30 по московскому времени, будет рейс компании Turkish Airlines, который доставит пассажиров из столицы российского региона в турецкий Стамбул.

Полеты в Стамбул планируется производить пять раз в неделю - по понедельникам, средам, пятницам.

С 10 августа авиаперевозчики смогут совершать рейсы из Ростова в другие турецкие курорты, а именно в Даламан, Бодрум и Анталью. Об этом пишет ТАСС.

С 1 августа на территории России были возобновлены временно остановленные еще в марте международные перевозки авиационным транспортом. До открытия ростовских рейсов полеты за границу возможно было осуществлять лишь из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что Россия вновь откроет авиационное сообщение со Швейцарией. В настоящее время проводится работа по мониторингу эпидемиологической ситуации в зарубежных государствах для вероятного расширения списка стран для авиаперевозок.