Российские военнослужащие раздали нуждающимся в Алеппо более 400 продуктовых наборов

Военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) раздали более 400 продуктовых наборов жителям населенного пункта Каср эль-Брейдж в сирийской провинции Алеппо. Наборы раздали нуждающимся по спискам, составленным местной администрацией.

Пункт выдачи развернули на центральной улице поселка, его охрану обеспечивали подразделения российской военной полиции. Еще до того, как помощь начали раздавать, выстроилась очередь.

«Здесь 1500 человек живет, почти 300 семей. Все очень бедные. Поэтому огромное спасибо России, вашим военным, которые регулярно занимаются доставкой продовольствия. До войны было 2500 семей, сейчас меньше, не все еще вернулись», - рассказал глава района, где расположен поселок Каср эль-Брейдж, Мухаммед эль-Кумеди.

Одного продуктового набора хватит, чтобы кормить семью из нескольких человек на протяжении пяти-шести дней.

«Эта помощь очень важна. У меня 14 детей и их надо кормить. Работу пока найти трудно, поэтому спасибо российским военным, что помогают нам, привозят продукты», - сказала местная жительница Малика.

В провинции Алеппо российские военнослужащие проводят гуманитарные акции регулярно. Привозят не только еду, но и предметы первой необходимости. Помощь, в первую очередь, стараются оказывать жителям, которые только вернулись в освобожденные дома. По словам представителя ЦПВС Дмитрия Митряхина, такие акции в провинции будут проводиться и впредь.