Астероид размером с высотный дом пролетит около Земли 1 сентября

Рядом с Землей 1 сентября на расстоянии в три раза меньше, чем до Луны, пройдет потенциально опасный астероид 2011 ES4. Об этом сообщили в NASA.

Астероид имеет размеры от 22 до 50 метров. Ученые предполагают, что самое минимальное расстояние к Земле, на котором пройдет астероид, – 120 тысяч километров. Для сравнения: Луна находится по отношению к нашей планете на расстоянии 384,4 тысячи километров.

Сближение состоится в 19.12 по московскому времени. По информации агентства, скорость полета астероида составляет 8,16 километров в секунду.

Уникальность данного астероида в том, что он имеет маленькую дугу наблюдения. Ученые не видели 2011 ES4 с момента его открытия, марта 2011 года.