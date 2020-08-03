В СК РФ рассказали подробности крушения самолета в Калининградской области

Пять человек пострадали во время жесткой посадки легкомоторного самолета в Калининградской области. Как сообщил «Звезде» руководитель Калининградского следственного отдела на транспорте северо-западного следственного управления СК РФ Сергей Сумароков, трое членов экипажа, включая капитана воздушного судна, и двое пассажиров доставлены в областные больницы, им оказывается вся необходимая помощь.

ЧП произошло второго августа примерно в 16 часов в районе поселка Стрельцово. Следователи продолжают осматривать место происшествия. На данный момент решается вопрос о помещении самолета под охрану. Кроме того допрашиваются лица, которые могут располагать информацией о произошедшем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ.