Назван способ извлечь максимальную пользу из орехов

Извлечь из орехов максимальную пользу для организма могут помочь несколько способов. Поедание их в сухом виде часто лишает организм растительных белков и жиров, которые содержатся в этом продукте и положительно влияют на здоровье, рассказала нутрициолог Татьяна Скидра.

Она отметила, что в любом семени и орехе обязательно присутствует фитиновая кислота, которая при попадании в желудочно-кишечный тракт мешает усвоению железа, магния, кальция и цинка.

«Усвояемость снижается на 30-40%. У вегетарианцев, например, низкий уровень железа, потому что они очень часто едят орехи просто из пакета», - сказала Скирда в интервью радио Sputnik.

Разрушить фитиновую кислоту можно тремя способами. Первый – это нагревание, однако оно не слишком полезно, так как в орехах много масел. «Активировать» орех также можно через ферментацию его в специальном растворе. Самым же легким методом является вымачивание.

«Залить любой орех на 5-6 часов или на ночь, после промыть, и вы получите готовый продукт, удобный для пищеварения», - объяснила Скирда.

Такую процедуру можно применять не только к орехам, добавила нутрициолог. Она полезно для всего, что проращивается: для разных бобовых и зерновых культур. Скирда также посоветовала хранить продукты после вымачивания в холодильнике, так как они становятся «живыми» и могут быстро испортиться.