В стране и мире Аномальное тепло: синоптики озвучили прогноз на начало сентября Анна Касаткина Температура в первые дни осени в европейской части России будет выше климатической нормы. © Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress Первые пять дней сентября в европейской части России будут аномально теплыми. Температура поднимается выше климатической нормы на два градуса, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Замечательная погода прогнозируется. Примерно на два градуса выше нормы в центре европейской части России будет. Температурный фон ожидается 19-23 градуса до субботы включительно», - пояснил он. Осадков, по словам Вильфанда, в эти дни также не ожидается благодаря антициклону. В беседе с ТАСС он также добавил, что первый день следующей недели, 31 августа, будет экстремально жарким – на юге Московской области ожидается до 31 градуса. Ранее синоптики рассказали, что климатическая осень придет в столицу значительно позднее календарной. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует