Аномальное тепло: синоптики озвучили прогноз на начало сентября
Температура в первые дни осени в европейской части России будет выше климатической нормы.
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Первые пять дней сентября в европейской части России будут аномально теплыми. Температура поднимается выше климатической нормы на два градуса, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Замечательная погода прогнозируется. Примерно на два градуса выше нормы в центре европейской части России будет. Температурный фон ожидается 19-23 градуса до субботы включительно», - пояснил он.
Осадков, по словам Вильфанда, в эти дни также не ожидается благодаря антициклону. В беседе с ТАСС он также добавил, что первый день следующей недели, 31 августа, будет экстремально жарким – на юге Московской области ожидается до 31 градуса.
Ранее синоптики рассказали, что климатическая осень придет в столицу значительно позднее календарной.