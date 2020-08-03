За сутки в Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки на территории столицы от коронавирусной инфекции скончались еще 13 пациентов. У всех умерших был подтвержден факт заражения и поставлен диагноз пневмония.

Таким образом, общее число жертв заболевания в Москве с начала эпидемии составило 4498. Соответствующие данные предоставил городской Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

С учетом последних изменений, зарегистрированных к утру 2 июля, COVID-19 в стране заразились более 242,7 тысяч человек, свыше 181,3 из которых к настоящему времени выздоровели.